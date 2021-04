Salute: Università Statale e 36 Comuni del Milanese uniti per sconfiggere diabete e obesità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sempre di più i Comuni della Città Metropolitana di Milano che hanno deciso di aderire al progetto internazionale “Cities Changing Diabetes”, nato per fronteggiare la diffusione nelle città delle malattie croniche non trasmissibili, come diabete e obesità, e di adottare formalmente il manifesto "La Salute nelle città, bene comune". Ad oggi, oltre al Comune di Milano, sono infatti 36 i comuni dell’hinterland che sono entrati a far parte del network. L'obiettivo - spiega una nota dell’ateneo - è quello di stimolare una positiva interazione tra i vari enti, promuovere iniziative comuni, incentivare lo scambio di best practice per migliorare la salute e il benessere dei cittadini. Proprio per approfondire il tema del diabete e dell'obesità nelle città è stato organizzato l'incontro di oggi "Milano Cities Changing Diabetes - Il Network e la città”, presso la sala di rappresentanza dell'Università degli Studi di Milano, con la partecipazione di esponenti dell'Università degli Studi di Milano, Regione Lombardia, Anci Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Ats Città Metropolitana di Milano e della Rete dei Comuni aderenti al progetto. Su oltre 3,2 milioni di persone che abitano a Milano, il 5,7 per cento ha il diabete. Tra i casi accertati e quelli che non sanno di averlo, si stima siano oltre 240.000 le persone con diabete nell'area metropolitana di Milano, con un forte impatto sulla sanità della Regione. “Basti pensare che il costo diretto medio annuo stimato da Ats Città Metropolitana di Milano per ciascun paziente con diabete adulto è di 2912 euro, dove i ricoveri rappresentano la maggioranza dei costi”, sottolinea Livio Luzi, professore ordinario di Endocrinologia dell'Università degli Studi di Milano, direttore del Dipartimento di endocrinologia, nutrizione e malattie metaboliche del Gruppo MultiMedica e presidente del Comitato Scientifico di “Milano Cities Changing Diabetes”. (segue) (Com)