Salute: Università Statale e 36 Comuni del Milanese uniti per sconfiggere diabete e obesità (2)

- Il progetto internazionale Cities Changing Diabetes, realizzato in partnership tra University College London e il danese Steno Diabetes Center con il contributo non condizionato di Novo Nordisk ha l'obiettivo di arrestare la curva di crescita del diabete per prevenire più di cento milioni di nuovi casi di diabete nel mondo entro il 2045. Secondo il Diabetes Projection Model realizzato per la città di Milano, è previsto che, in mancanza di interventi specifici, la prevalenza del diabete continuerà ad aumentare con relativo aumento della spesa sanitaria nel tempo. Al contrario, con l'attivazione di adeguati strumenti di policy che risultino in una riduzione del tasso di obesità del 25 per cento, si dovrebbe assistere a una riduzione di circa 9 mila persone con diabete nell'area metropolitana, con un risparmio di circa 25 milioni di euro in termini di spesa sanitaria nel 2045. "L'obesità è uno dei principali fattori di rischio per il diabete e rappresenta un problema sempre più importante, soprattutto nelle grandi città come Milano, a causa dei profondi cambiamenti che l'urbanizzazione comporta nello stile di vita, come lavori sedentari, scarsa attività fisica, alimentazione scorretta. La peculiarità della Città Metropolitana di Milano, rispetto ad altre metropoli, è quella di avere una popolazione che per il 42 per cento è amministrata dal Comune di Milano e per il 58 per cento da 132 comuni limitrofi, aspetto che denota una forte attenzione verso il territorio e un elevato potenziale di studio e osservazione”, spiega Michele Carruba, direttore del Centro studi e ricerche sull'Obesità dell'Università degli Studi di Milano e presidente del Comitato esecutivo di Milano Cities Changing Diabetes. (segue) (Com)