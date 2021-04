Salute: Università Statale e 36 Comuni del Milanese uniti per sconfiggere diabete e obesità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi - aggiunge Carruba - la partecipazione del Comune di Milano e di numerosi Comuni dell'hinterland al Network di Milano Cities Changing Diabetes permette di raggiungere una copertura del 65 per cento della popolazione dell'area metropolitana e del 63 per cento delle persone con diabete residenti, rappresentando così un esempio virtuoso di network a livello globale". "L'interesse e il coinvolgimento della nostra Università in questo progetto consente all’ateneo di esprimere la volontà di dialogare con il territorio e di coinvolgere la società, nelle sue varie articolazioni, mettendo a disposizione prima e valorizzando poi i risultati delle ricerche e delle azioni originali che si generano all'interno delle sue strutture", sottolinea Marina Carini, prorettore alla Terza missione, Attività culturali e Impatto sociale dell'Università degli Studi di Milano. “Al programma Cities Changing Diabetes hanno aderito ad oggi 36 città in tutto il mondo, compresa Milano che è stata inserita nel 2018 e altre cinque città italiane, a conferma di un network virtuoso che vede assieme sindaci, università, autorità sanitarie, società scientifiche ed esperti impegnati tutti assieme, senza silos, nel definire le azioni da intraprendere per arginare e contrastare la crescita del diabete e dell'obesità a livello urbano”, dice Federico Serra direttore Italia Cities Changing Diabetes. Ad oggi, i comuni della Città metropolitana di Milano che fanno parte di Milano Cities Changing Diabetes Network sono, oltre al capoluogo, Arese, Basiglio, Bresso, Buccinasco, Carpiano, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cormano, Cornaredo, Cusago, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Melegnano, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Peschiera Borromeo, Pioltello, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Senago, Trezzano sul Naviglio, Trezzo d'Adda, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vimodrone, Vizzolo Predabissi. Altre amministrazioni sono in fase di adesione. (Com)