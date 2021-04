Recovery: Conftrasporto, transizione energetica deve passare per il sostegno alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica deve passare per il sostegno alle imprese e, soprattutto, prevedere il coinvolgimento di queste ultime nelle scelte per il futuro del settore. Ne è convinto il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, che evidenzia come il Pnrr, quindi l’Europa, riconosca una debolezza cronica del Paese sull’accessibilità e sulle connessioni, tanto da mettere in campo significativi investimenti pubblici per rendere l’Italia più competitiva. Manca, però, secondo la Confederazione, un piano di sviluppo che coinvolga le imprese. Gli interventi previsti, infatti, non riguardano tutte le modalità di trasporto che, grazie alle evoluzioni tecnologiche, sono invece in grado di contribuire alla sostenibilità del settore. Poco convincenti, per Conftrasporto, le risorse destinate all’intermodalità. Se la digitalizzazione della logistica è prioritaria per lo sviluppo del settore, non è condivisibile lo stanziamento di 250 milioni di euro per la Piattaforma Logistica Nazionale (Pln), che non ha prodotto risultati tangibili nonostante gli ingenti contributi statali. “Digitalizzazione, dematerializzazione dei documenti, connessione dei nodi e semplificazione dei controlli doganali devono essere i pilastri su cui basare il rinnovamento, ma non possono avvenire senza un coinvolgimento delle imprese”, spiega Uggè. (segue) (Com)