Recovery: Conftrasporto, transizione energetica deve passare per il sostegno alle imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Riforme previste, sia sul fronte della Pubblica Amministrazione (semplificazione del codice dei contratti pubblici), sia su quello settoriale (attivazione dello sportello unico doganale e dei controlli, emanazione del Regolamento sulle concessioni portuali, trasferimento della titolarità di ponti e viadotti alle strade di primo livello), disegnano una svolta epocale, che, se realizzata, può contribuire a “Riconnettere l’Italia” traducendo il Piano in concreti miglioramenti per l’efficienza e la sostenibilità del comparto. Rimane l’esigenza di interventi nell’immediato per sostenere l’operato di un comparto duramente colpito dalla pandemia, e di misure capaci di accompagnare la transizione energetica del settore. Mancano, nell’ultima versione del Pnrr, le previsioni di sviluppo dei combustibili ‘alternativi’, come il Gnl, per abbattere le emissioni del trasporto marittimo e terrestre. Sono rimaste solo le tecnologie, come le batterie e l’idrogeno, che non sono transizione. È quindi essenziale reinserire, tra i progetti "green", le infrastrutture per la decarbonizzare del trasporto navale. Le imprese marittime non potranno sopportare da sole gli ingentissimi costi per il rinnovamento delle flotte nei collegamenti insulari e nelle autostrade del mare, centrali per la continuità territoriale e la sostenibilità ambientale del trasporto merci. “Per tutti questi motivi, nel processo di attuazione del Piano, sarà indispensabile il coinvolgimento delle rappresentanze d’impresa”, conclude il presidente di Conftrasporto. (Com)