M5s: Conte, tempi maturi, a breve grande evento per statuto e nuovi vertici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per conoscere il futuro del “nuovo” Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte “i tempi sono maturi e nei prossimi giorni ci sarà un grande evento con cui coinvolgere iscritti ed in cui discuteremo del nuovo statuto ed una carta di principi e valori per dare una chiara politica al Movimento e su quello ci misureremo”. Così l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che intervenendo al Festival del lavoro ha chiarito che in quella occasione “verranno eletti nuovi organi di vertice”. (Rin)