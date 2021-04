Tlc: Ripa (Open Fiber), banda ultralarga cruciale per digitalizzare economia e processi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo della rete a banda ultralarga è fondamentale per la digitalizzazione dei processi e dell’economia: di una nuova rete di accesso in fibra ottica si ha particolarmente bisogno in Italia, dove l’infrastruttura di accesso è stata per anni un punto di forza che però ha gradualmente perso questo vantaggio competitivo per mancanza di investimenti. Così Elisabetta Ripa, amministratrice delegata di Open Fiber, intervenuta oggi ad un convegno del Sole 24 Ore sulle sfide del Recovery plan. “Una situazione che ha portato l’Italia agli ultimi posti in Europa in termini di disponibilità di queste infrastrutture, e il progetto Open Fiber nasce proprio per recuperare questo gap: in cinque anni abbiamo ottenuto risultati importanti, e ad oggi il Paese è il secondo in termini di accelerazione effettuata nell’ultimo anno nella disponibilità e copertura della rete in fibra ottica, dopo la Francia”, ha spiegato, sottolineando la necessità di un’infrastruttura “stabile, con una performance che sia prevedibile, misurabile e simmetrica”. (Ems)