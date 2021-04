Roma: liberi dal servizio vedono ladro che fugge da un appartamento e lo arrestano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via della Balduina, due agenti della polizia di Stato liberi dal servizio, hanno proceduto all'arresto di J.M., italiano di 25 anni responsabile di furto aggravato e resistenza a Pubblico ufficiale. L'uomo, sorpreso a rubare all'interno di un appartamento dalla proprietaria, utilizzando una corda, si è calato dal balcone dell'abitazione per scappare in una via limitrofa. Intercettato dai due poliziotti, che in quel momento si stavano recando ad effettuare il turno di notte, insospettiti dalla fuga dell'uomo, lo hanno inseguito e bloccato. In tasca nascondeva un orologio di marca e 3 collane in argento, restituiti alla legittima proprietaria. Accompagnato negli uffici del commissariato Prati, il 25enne è stato arrestato in attesa della direttissima. (Rer)