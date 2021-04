Rifiuti: Politi (Lega), governo commissari Regione Lazio e comune Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che sta accadendo in materia di rifiuti è surreale, un'opera di sciacallaggio politico che va avanti da anni. La Raggi che cerca di addossare tutte le responsabilità a Zingaretti e quest'ultimo che prova a fare la stessa cosa. Roma sta pagando un prezzo altissimo proprio per l'incapacità di questi due soggetti". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi capogruppo lega in Assemblea Capitolina. "I termini previsti per trasmettere un piano impiantistico ai fini dell'autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento 'in cui ci si impegni a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti', stanno scadendo e la Raggi non ha ancora posto in essere nessuna azione e alcun piano strategico, solo ipotesi. Inoltre, come se non bastasse, il 10 maggio dovrà rendere conto del suo operato sulle municipalizzate innanzi la Corte dei Conti. Dal lato regionale, invece, il piano dei rifiuti laziale, oltre ad essere arrivato con colpevolissimo ritardo, è totalmente inadeguato. Un pessimo gioco politico alle spalle dei cittadini della Capitale. Zingaretti si è, infatti, ben guardato dal venire incontro alle richieste dell'amministrazione capitolina, spingendo la città nell'attuale baratro, e negando la sua responsabilità in merito a quanto sta accadendo. Per dovere verso la Capitale e tutti i disastri che ha dovuto subire da parte del duo Raggi – Zingaretti, il Governo dovrebbe commissariare sia il Comune che la Regione. Non si gioca con le vite dei cittadini, trattandoli come pedine sulla scacchiera della politica", conclude la nota.(Com)