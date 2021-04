Recovery: Amendola, priorità è risollevare il nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Utilizzare i fondi del Recovery Plan consentirà di curare e risollevare il territorio italiano. È quanto ha dichiarato Vincenzo Amendola, sottosegretario alla presidenza del Consiglio per gli Affari europei, in un’intervista all’emittente radiofonica “Rtl 102.5”. Sulle priorità di utilizzo dei soldi europei, Amendola ha detto “guardo sempre alle classifiche europee: abbiamo una Pubblica amministrazione che deve essere digitalizzata, tempi della giustizia molto lenti che non fanno bene all’economia e alle imprese. L’obiettivo primario, sottolinea il sottosegretario, è “curare il territorio, perché il nostro Paese spreca acqua e c’è molto difetto idrogeologico”, ma anche investire sul futuro, con il potenziamento di asili, scuole e università”. È necessaria inoltre, specifica Amendola, una riforma della sanità, perché nell’anno del Covid “abbiamo compreso che i nostri anziani hanno bisogno di assistenza domiciliare” e “gli ospedali devono essere rafforzati con tecnologie e nuovi strumenti”. (Res)