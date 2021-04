Primo maggio: sindacati-Ectun, verso il futuro solo con lavoro e campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Primo maggio celebriamo la festa dei lavoratori ma, per la seconda volta, non potremo festeggiarlo insieme, nelle piazze, nei cortei, nelle strade, nonostante i grandi sforzi che tutti i Paesi stanno compiendo per superare la terribile pandemia che ha messo in ginocchio tutte le nostre certezze". Così, in una nota, Michele Azzola, Carlo Costantini e Alberto Civica, segretari generali di Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti, Uil Lazio insieme a Ectun, la rete dei Sindacati delle Capitali europee. "In questo lungo anno abbiamo stravolto ogni nostra abitudine sociale per proteggere noi stessi, i nostri cari, i nostri contatti dal contagio. Siamo stati lontani dai posti di lavoro, quando la tipologia di lavoro lo ha consentito. Abbiamo proseguito invece a lavorare in presenza laddove era impensabile chiudere: parliamo delle centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori di servizi essenziali come la sanità, la sicurezza, la grande distribuzione, i trasporti, la logistica. E troppi hanno pagato con la vita il sacrificio della presenza, necessaria, sul proprio posto di lavoro. Nella prima ondata pandemica, non possiamo nemmeno dimenticare, il dramma vissuto in solitudine, dei tanti anziani nelle case di riposo che sono rimasti vittime di un nemico invisibile, implacabile e devastante". (segue) (Rer)