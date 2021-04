Primo maggio: sindacati-Ectun, verso il futuro solo con lavoro e campagna vaccinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora che affrontiamo un nuovo corso, abbiamo imparato molto da quei giorni terribili. Il nuovo futuro europeo si chiama 'Next Generation Eu'. Il futuro italiano 'Pnrr' ovvero Piano nazionale di ripresa e resilienza che dovrà garantire risorse essenziali anche per la ripresa economica e sociale delle Capitali europee. A tale proposito riteniamo che la nostra Capitale abbia bisogno di un riscatto potente, che passi attraverso risorse adeguate ed una accorta e sapiente regia per sostenere sviluppo, grandi opere, inclusione sociale, digitalizzazione e tutti quegli asset che sono strategici per una città vocata all'arte, al turismo, alla cultura", continua la nota. "Ma il futuro nostro e dell'Europa viaggia anche nel filo sottile di un ago: il vaccino. L'Europa è in prima linea per difendere la salute dei cittadini con l'acquisto dei vaccini, l'unica arma in nostro possesso per sconfiggere il virus e superare il dramma sanitario, sociale ed economico che ne è scaturito. Ed è per questo che la nostra salute, ora più che mai, risiede nella nostra scelta, consapevole e convinta, di vaccinarci. Per difendere noi stessi e gli altri. Una scelta di responsabilità che deve unirsi alla capacità di governi e enti locali di fare la differenza per una vaccinazione il più possibile rapida. La ripartenza del nostro Paese, delle nostre capitali, sarà possibile solo attraverso la ripresa del lavoro e di una campagna vaccinale diffusa: l'Italia si cura con il Lavoro è il nostro obiettivo, il nostro pensiero per questo Primo maggio 2021", concludono i sindacalisti. (Rer)