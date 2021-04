Decreto Elezioni: Aula Camera sospesa, lavori riprendono alle 10.30 con voto su odg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seduta sospesa, nell'Aula della Camera. I lavori riprenderanno alle 10.30 con la votazione sugli ordini del giorno al decreto recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. Il provvedimento, già approvato dal Senato, rinvia in autunno le elezioni amministrative che si sarebbero dovute svolgere in primavera. Tra le città interessate ci sono Roma, Bologna, Napoli, Milano e Torino. (Rin)