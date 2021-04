© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La conferma del Salone del Mobile dal 5 al 9 Settembre è un'importante notizia per il settore del Design e per la città di Milano, un vero segnale di ripartenza per l'economia della città e delle aziende produttive a cui il Salone ha sempre portato grandi benefici". Lo afferma in una nota, il deputato di Forza Italia Matteo Perego.(Com)