Polonia: ministro Giustizia, non vogliamo pagare i debiti di Paesi Ue insolventi

- Il partito polacco Solidarna Polska non vuole che la coalizione di governo si sfaldi. Lo ha dichiarato il suo leader, il ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro, al settimanale cattolico "Gosc Niedzielny". "Vogliamo che la Destra unita continui a funzionare e non vogliamo far saltare il governo. Tuttavia non possiamo essere costretti a sostenere soluzioni dannose per la Polonia contro la nostra coscienza", ha affermato. Ziobro si oppone alla legge di ratifica del fondo europeo per la ripresa e la resilienza perché "finora ad avere la facoltà di imporre tasse è stato il Parlamento polacco e questa è un'attribuzione della nostra indipendenza" ma "decidendo di partecipare al fondo Ue diamo l'assenso a pagare i debiti di Paesi insolventi". (segue) (Vap)