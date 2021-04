Polonia: ministro Giustizia, non vogliamo pagare i debiti di Paesi Ue insolventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro menziona in particolare la Grecia che "secondo gli economisti è indebitata al 200 per cento e certamente non ripagherà i debiti". Secondo lui, la Polonia "al contrario di altri Paesi europei sta uscendo con successo dalla crisi economica indotta dalla pandemia" e per questo "è in grado di creare un proprio fondo di ripresa". Interrogato su come Varsavia possa raccogliere da sola 23 miliardi di euro – tale è la quota delle sovvenzioni destinate alla Polonia – il guardasigilli risponde che "dalle analisi degli economisti risulta che i rating della Polonia ci danno l'opportunità di raccogliere sul mercato una cifra simile ma a un costo inferiore e senza cedere all'Unione europea un pezzo della nostra sovranità". (Vap)