Ingv: l'Intelligenza Artificiale al servizio della vulcanologia

- Elaborare e classificare la composizione delle rocce vulcaniche dell'area napoletana attraverso l'intelligenza artificiale. Questo l'obiettivo dello studio Machine learning applied to rock geochemistry for predictive outcomes: The Neapolitan volcanic history case appena pubblicato sulla rivista 'Journal of Volcanology and Geothermal Research' e opera di due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il lavoro rappresenta un nuovo 'punto di partenza' per lo sviluppo delle analisi petrologiche utilizzando i database già in possesso ai ricercatori. "La composizione chimica delle rocce", spiega Monica Piochi, ricercatrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, "consta del contenuto di numerosi elementi presenti nella roccia come silicio, calcio, potassio, stronzio, piombo, zolfo, arsenico, uranio, bario e via di seguito. Questo set chimico può essere quasi costante o variare sia all'interno del singolo deposito vulcanico sia nel corso dei diversi eventi eruttivi, in risposta alla specifica dinamica del serbatoio magmatico". "Ogni eruzione napoletana", prosegue la ricercatrice, "ha prodotto depositi con una propria composizione chimica, cosicché da essa si può dedurre l'eruzione e le caratteristiche del serbatoio magmatico di alimentazione; è come risalire all'identità di un individuo dalle sue caratteristiche somatiche e dal set di parametri ematochimici. (segue) (Rin)