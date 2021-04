Ingv: l'Intelligenza Artificiale al servizio della vulcanologia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I risultati del nostro studio", aggiungono Monica Piochi e Alessandro Pignatelli, "indicano che sulla base del database esistente è possibile ottenere una prima, rapida classificazione di dati composizionali di rocce vulcaniche napoletane mediante l'intelligenza artificiale. Tale classificazione ha il vantaggio di essere rapida e scevra della discrezionalità dell'operatore. Il machine learning, infatti, ha una capacità di circa il 98% di "centrare" l'attribuzione di una roccia di origine ignota - ma comunque individuata nel contesto napoletano - a uno dei vulcani, circa il 90% al periodo eruttivo e almeno il 70 per cento alla formazione eruttiva. Inoltre, l'AI (artificial intelligence) si è dimostrata capace di "maneggiare" i dati petrologici in maniera rapida grazie a delle capacità di calcolo superiori rispetto a quelle di un essere umano. La nostra applicazione dell'intelligenza artificiale al caso napoletano crea il presupposto per analisi veloci e affidabili su dati di futura acquisizione ed in particolare per la realizzazione di sistemi di controllo automatico su grandi dataset relativi all'intero vulcanismo italiano (se non globale)". "L'attribuzione di un deposito roccioso ad un certo evento eruttivo", conclude la ricercatrice, "è una informazione molto utile nella definizione della distribuzione areale dei prodotti magmatici e della magnitudo stessa dell'eruzione, degli effetti sul territorio e sui cambiamenti climatici così come sulla mobilità delle specie viventi. In archeologia, per esempio, può essere utile per determinare il luogo di estrazione dei materiali da costruzione e di comune uso, ad esempio le macine, e ricostruire i traffici commerciali". (Rin)