Italia-Bielorussia: Fassino, da Tikhanovskaja proposte lucide per porre fine alla crisi

- Da Svetlana Tikhanovskaja proposte lucide per portare la Bielorussia fuori dalla crisi e restituire ai bielorussi libertà, democrazia e diritti.Lo dichiara Piero Fassino, presidente della Commissione esteri della Camera, in occasione dell'audizione di Tikhanovskaja, leader dell'opposizione bielorussa in esilio. "Sostenere - continua - l'opposizione al regime di Lukashenko è un dovere morale e politico per ogni coscienza democratica e per tutta la comunità internazionale. La Commissione esteri - prosegue - segue la crisi politica in Bielorussia dai suoi esordi, dal contestato esito delle elezioni del 10 agosto scorso. Il sostegno politico dell'Italia - conclude - è trasversale e continueremo a sostenere le battaglie di chi chiede elezioni libere e democratiche in Bielorussia". (Res)