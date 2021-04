Covid: Amendola, certificato verde per ripartire in sicurezza e terrà conto di privacy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il certificato verde digitale ideato a livello europeo terrà conto della privacy dei cittadini italiani e sarà un modo per ricominciare in sicurezza. È quanto ha dichiarato Vincenzo Amendola, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per gli Affari europei, in un’intervista all’emittente radiofonica “Rtl 102.5”. “Stiamo costruendo a livello europeo questo certificato verde digitale, che non è un passaporto, ma un QR che si scarica o si stampa” ha detto Amendola, aggiungendo che servirà a “stimolare viaggi in sicurezza per la prossima stagione turistica, e darà a tutti la possibilità di muoversi”. Il sottosegretario ha poi aggiunto che il Parlamento europeo “in queste ore lo sta approvando e noi vogliamo che sia pronto per giugno”, non solo per la mobilità legata a turismo, “ma anche per dare un segnale a cittadini che si ricomincia in sicurezza”. Il sottosegretario ha poi assicurato che il certificato “terrà conto di privacy e difesa dei dati”, ricordando che sarà legato “alla vaccinazione soprattutto, ai test e a coloro che sono guariti dal Covid”. (Res)