Nord Macedonia: presidente Pendarovski, no a modifiche nei confini dei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modifiche ai confini nei Balcani occidentali "causerebbero immediatamente degli spargimenti di sangue". Lo ha affermato il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, in un intervento per l'emittente televisiva "Euronews". "Non è possibile cambiare i confini nei Balcani senza registrare degli spargimenti di sangue in quello stesso giorno", ha detto Pendarovski commentando le notizie relative ad un "non paper", ovvero un documento non ufficiale, senza firmatari, che sarebbe stato spedito al Consiglio europeo e che proporrebbe delle modifiche in tal senso. Il capo dello Stato macedone ha poi precisato che "non accetterebbe mai" delle modifiche ai confini della Macedonia del Nord perché "avrebbe un grande costo in vite umane". "Non voglio assolutamente pensare ad uno scenario del genere, perché assisteremmo ad una terribile sofferenza fra la gente comune. Coloro che disegnano quelle mappe non soffrono", ha concluso Pendarovski. (segue) (Seb)