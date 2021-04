Imperia: tentano rapina al supermercato e aggrediscono carabinieri, due arresti a Ventimiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ventimiglia hanno arrestato in flagranza di reato due stranieri i quali, dopo aver tentato di rubare all’interno di un supermercato cittadino, si sono scagliati contro i militari intervenuti. Si tratta di un guineano e di un somalo, i quali, in stato d’ebbrezza, vistisi scoperti, dapprima hanno aggredito verbalmente il personale dell’esercizio commerciale e, successivamente, i militari intervenuti anche per sedare una lite nel frattempo accesasi tra i due, opponendosi strenuamente all’identificazione. Condotti in caserma, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto, nonché denunciati per false dichiarazioni sulla propria identità rilasciate dal somalo e per il possesso di un coltello da parte del guineano. Nel rito direttissimo celebrato il giorno successivo hanno patteggiato una pena rispettivamente di otto mesi e di un anno di reclusione. (Ren)