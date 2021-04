Covid: Amendola su coprifuoco, allentare restrizioni in maniera graduale e seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno vuole continuare a imporre restrizioni a causa del Covid-19, ma devono allentate in maniera graduale e seria. Così il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, a “Rtl 102.5”, commentando il tema del possibile cambiamento del coprifuoco alle 22. “La priorità assoluta sono i vaccini, che rappresentano l’unica vera strada per riaperture molto più consistenti”. In riferimento all’opposizione della Lega di Matteo Salvini al coprifuoco, Amendola ha detto che “le polemiche politiche su questa storia lasciano il tempo che trovano, perché tutti vogliamo andare in una direzione di riapertura sostenibile per il nostro Paese, attraverso i vaccini”. “L’unità non deve mai lasciarci in questo momento”, ha aggiunto il sottosegretario. (Res)