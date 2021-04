Russia: direzione Vnukovo, cambio destinazione volo Navalnyj non avvenuta di proposito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambiamento dello scalo di destinazione dell'aereo su cui viaggiava l'attivista russo, Aleksej Navalnyj, al suo rientro a Mosca lo scorso gennaio non è stato effettuato di proposito. Lo ha dichiarato Vitalij Vantsev, co-proprietario e presidente del consiglio di amministrazione dell'aeroporto di Vnukovo, chiarendo i motivi che hanno portato a un cambiamento dello scalo di destinazione dell'aereo – sarebbe dovuto atterrare a Vnukovo ma è stato dirottato su Sheremetjevo – sul quale il 17 gennaio viaggiava l'attivista. Navalnyj stava tornando a Mosca da Berlino, dove era stato sottoposto a un periodo riabilitazione in seguito all'avvelenamento causato da un agente nervino di classe Novichok avvenuto lo scorso agosto. "È stato un incidente. Nessuno sano di mente penserebbe di agire in questo modo questo di proposito", ha dichiarato Vantsev. Secondo il presidente del Cda di Vnukovo, la decisione di atterrare a un aeroporto alternativo è stata presa dal comandante del velivolo. (segue) (Rum)