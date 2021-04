Russia: direzione Vnukovo, cambio destinazione volo Navalnyj non avvenuta di proposito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vantsev ha detto che in quella settimana di metà gennaio a Mosca si sono verificate forti nevicate che hanno causato la chiusura temporanea degli aeroporti e non tutti gli scali presenti nella capitale russa hanno il tempo di pulire le piste dalla neve. All’arrivo dell'aereo con a bordo Navalnyj, Vnukovo non era in grado di consentire l’atterraggio perché uno degli spazzaneve era rimasto bloccato per circa 15 minuti, dopodiché l'aeroporto ha ripreso le sue regolari attività. Altri tre voli sono stati dirottati verso una destinazione alternativa oltre quello di Navalnyj, ha aggiunto Vantsev. Diversi media ed esponenti dell’opposizione russa hanno affermato che la decisione di cambiare l’aeroporto di destinazione del volo di Navalnyj sia stata presa per limitare il contatto fra l’oppositore e i suoi sostenitori, radunatisi nel piccolo scalo di Vnukovo per accoglierlo al suo rientro in Russia. (Rum)