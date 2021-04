Libia: fumata nera a Sirte per la partenza dei mercenari stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Kubis e il Comitato militare congiunto 5+5 confermano che il ritiro di mercenari, combattenti stranieri e forze straniere deve iniziare senza ulteriori indugi", ha affermato la missione delle Nazioni Unite in un comunicato. Kubis ha discusso con il Comitato militare congiunto "i passi necessari per sviluppare un piano nazionale per il disarmo, la smobilitazione, la reintegrazione e la riforma del settore della sicurezza". Da parte sua, il portavoce del Consiglio di presidenza libico, Najwa Wahiba, ha detto che la strada costiera tra Sirte e Misurata “sarà aperta molto presto, senza però indicare alcuna data. Wahiba ha assicurato che la questione è diventata imminente, soprattutto dopo l'impegno del presidente Mohammed Menfi a risolvere i problemi finanziari e tecnici. “La maggior parte dei problemi riguardano controversie tecniche”, ha detto il portavoce, citato dal sito web d’informazione libico “Al Marsad”. (segue) (Lit)