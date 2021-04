Libia: fumata nera a Sirte per la partenza dei mercenari stranieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà una sessione a porte chiuse oggi, giovedì 29 aprile, per discutere di alcuni importanti dossier ancora in sospeso in Libia, primi fra tutti la partenza dei mercenari e l'unificazione dell'esercito. Secondo l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, con sede a Dubai, la sessione informale non inclusa in agenda, convocata dal gruppo A3+1 (i tre Paesi africani nel Consiglio di sicurezza, Tunisia, Kenya e Niger, oltre alle isole di Saint Vincent e Granadines nei Caraibi), si concentrerà sulla questione dei combattenti stranieri e dei mercenari in Libia. L'inviato speciale Kubis, insieme al coordinatore umanitario in Libia, Raisedon Zenenga, informerà il Consiglio, oltre ai rappresentanti permanenti del Ciad e della Libia presso le Nazioni Unite. (segue) (Lit)