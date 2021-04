Libia: fumata nera a Sirte per la partenza dei mercenari stranieri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La drammatica situazione in Ciad, infatti, coinvolge anche la Libia. Il Consiglio del Fezzan, la vasta regione desertica della Libia sud-occidentale ricca di petrolio e risorse naturali ma povera di servizi, ha sollecitato il Comitato militare misto 5+5 e le parti responsabili in Libia ad accelerare il ripristino dei confini meridionali per ridurre il caos e prevenire qualsiasi ripercussione del conflitto in corso in Ciad. La sistematica violazione dei confini meridionali della Libia, aggiunge il Consiglio, provoca commerci illegali di ogni tipo, incluso il traffico di esseri umani, non sono in Libia, ma in tutta la regione mediterranea, Europa inclusa. In una dichiarazione diffusa alla stampa, il Consiglio ha affermato che la violazione dei confini meridionali nel corso degli anni costituisce una minaccia diretta alla sicurezza nazionale ed è uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo o all'attuazione di strategie efficaci per ripristinare le istituzioni del Paese. (Lit)