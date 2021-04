Myanmar: attaccate due basi aeree del regime nel centro del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due basi aeree sono state attaccate quest’oggi in Myanmar da gruppi armati non ancora identificati, a segnalare un ulteriore aggravamento della crisi iniziata col colpo di Stato militare dello scorso primo febbraio. La prima azione, come riferito dall’agenzia di stampa “Delta”, è avvenuta nelle prime ore di stamane nella città centrale di Magway, dove sono state udite tre esplosioni. I militari hanno chiuso le strade che conducono alla base. Successivamente, cinque razzi sono caduti nella zona di una delle principali basi aeree del Paese, a Meiktila, a nord-est di Magway. Sui social è stato postato un video, la cui autenticità non è al momento verificabile, che mostra la caduta di un razzo, seguita da una forte esplosione. Non è chiaro chi vi sia dietro i due attacchi, ma nelle ultime settimane si registra il sempre più forte coinvolgimento di gruppi armati etnici nella resistenza contro i golpisti. (segue) (Fim)