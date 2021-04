Myanmar: attaccate due basi aeree del regime nel centro del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la giunta militare ha liberato sette manifestanti anti-regime che erano stati arrestati sabato scorso a Mindat, nello Stato occidentale di Chin, dopo durissimi scontri che hanno provocato la morte di almeno 20 militari. I militari sono ricorsi all’artiglieria per contrastare la resistenza dei locali, armati di fucili da caccia e riuniti sotto la sigla Forza di difesa del Chinland (Cdf), formata all’inizio del mese. La situazione sembra essere successivamente tornata alla calma, con la giunta militare costretta a ritirare i propri uomini dispiegati all’interno della città. “Sebbene abbiano rilasciato i detenuti, non possiamo dire che le cose andranno per il meglio. Gli scontri a fuoco sono cessati per alcune ore, ma è possibile che ci siano nuovi attacchi”, ha avvertito un residente locale. (segue) (Fim)