Myanmar: attaccate due basi aeree del regime nel centro del Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre ieri il governo di unità nazionale istituito dall’opposizione in Myanmar dopo il colpo di Stato militare dello scorso primo febbraio ha fatto sapere non s’impegnerà in alcun dialogo con la giunta fino a quando non saranno rilasciati tutti i prigionieri politici. Lo si legge in una dichiarazione scritta del primo ministro dell’esecutivo ombra, Mahn Winn Khaing Thann, dopo che lo scorso fine settimana il vertice dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) a Giacarta, in Indonesia, è terminato con la richiesta ai militari di cessare la repressione violenta delle proteste e di aprire a un dialogo mediato da un inviato speciale della stessa organizzazione. Alla riunione ha preso parte anche il capo della giunta militare, il generale Min Aung Hlaing, ma nessun rappresentante delle autorità civili destituite con il golpe. “Prima che possa aver luogo qualsiasi dialogo costruttivo, deve esserci il rilascio senza condizioni dei prigionieri politici, incluso il presidente Win Mying e la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi”, ha sottolineato nel comunicato odierno Thann. (Fim)