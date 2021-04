Cina: consigliere politico Wang promuove sviluppo sistema educativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang Yang, membro del Comitato permanente del Politburo del Partito comunista cinese, ha sollecitato ulteriori sforzi per edificare un sistema educativo di alta qualità e aumentare la potenza scientifica e tecnologica del Paese. Wang, che è anche presidente del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Ccppc), ha concluso ieri, 28 aprile, una visitato dell'area di Shanghai e Zhejiang nella Cina orientale. Il funzionario ha sollecitato una rigorosa attuazione della strategia per rinvigorire la Cina "attraverso la scienza e l'istruzione, la strategia per lo sviluppo di una forza lavoro di qualità e la strategia di sviluppo guidata dall'innovazione". Wang ha visitato università, istituti di ricerca, laboratori, aziende high-tech e comunità locali di Shanghai e Zhejiang, e ha chiesto di "gestire adeguatamente le relazioni tra governo e mercato nell'allocazione delle risorse per l'innovazione" e "riconoscere il ruolo guida delle imprese nell'innovazione". "E' necessario compiere sforzi per coltivare talenti di elevata qualità e sostenere lo sviluppo delle università di ricerca", ha detto il funzionario cinese. (Cip)