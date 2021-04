Asia: Adb, accelera ripresa economica ma crescono divergenze tra Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Cina, le esportazioni e la ripresa dei consumi privati dovrebbe consentire al Paese di conseguire una crescita dell'8,1 per cento quest'anno, e del 5,5 per cento l'anno prossimo, secondo la banca regionale con sede a Manila. L'India potrebbe conseguire una crescita dell'11 per cento nel 2021, ma tale risultato è messo a rischio dal recente aggravamento della crisi pandemica nel paese. Per quanto riguarda il Sud-est asiatico, Filippine, Malesia e Thailandia sono i Paesi che più faticano a lasciarsi alle spalle le ricadute economiche della pandemia, tanto che l'Adb ha rivisto al ribasso la previsione di crescita per la sub-regione, portandola al 4,4 per cento del Pil aggregato. Secondo la Banca, lo stimolo fiscale rimarrà un fattore cruciale per il rilancio economico dopo la pandemia, anche se la regione potrebbe risentire delle ricadute sui prezzi della vasta campagna di alleggerimento quantitativo della Federal Reserve statunitense. (segue) (Fim)