Asia: Adb, accelera ripresa economica ma crescono divergenze tra Paesi (3)

- L'Adb evidenzia infine che la ripresa economica, pur essendo solida nell'Asia Orientale, è ancora debole in regioni vicine, come il Pacifico; fattori di incertezza e di significativa fluttuazione all'interno della regione riguardano l'occupazione e l'inflazione, che è comunque prevista in calo per l'Asia dal 2,8 al 2,3 per cento, per effetto di minori pressioni sui prezzi dei generi alimentari. Infine, l'Adb prevede una contrazione dell'attivo delle partite correnti dell'Asia in via di sviluppo, dal 2,4 al 2,1 per cento del Pil per effetto di un aumento delle importazioni. (Fim)