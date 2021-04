Terrorismo: Cartabia su ex brigatisti, pagina da chiudere ma non è vendetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo decenni le autorità francesi accolgono le nostre richieste e arrestano i terroristi italiani che si sono rifatti una vita in Francia. Marta Cartabia come titolare della Giustizia ha gestito questa ultima fase e in una intervista al "Corriere della Sera" spiega cosa è cambiato rispetto al passato: "Questa vicenda si protrae da oltre quattro decenni. Dietro questa svolta c'è un lavoro che ha coinvolto negli anni vari soggetti a più livelli. Sin dal mio primo colloquio col ministro della Giustizia francese ho percepito una chiara sensibilità alla portata storica e politica del problema, un'umana partecipazione al dolore delle vittime e una netta determinazione ad impegnarsi per porvi rimedio". "Non so - aggiunge - se le origini italiane del ministro Dupond-Moretti, di cui va molto fiero, possano aver giocato un ruolo. Decisivo è stato anche il fatto che, mai come ora, tutte le nostre istituzioni si sono mosse in modo compatto e tempestivo. Una modalità d'azione, a cui ispirarsi sempre". L'Eliseo ha confermato la dottrina Mitterrand, ma ha concesso quello che prima negava. (segue) (Res)