Governo: Tronchetti Provera (Pirelli), serve un patto per il cambiamento

- L'amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, comincia la sua intervista a "La Stampa" col dire che accogliendo a larghissima maggioranza il lavoro del governo Draghi sul Recovery Fund, "l'Italia ha dato una dimostrazione di serietà nella fase più critica". Soppesa le incognite, poi invita "a guardare la realtà dei fatti" per la fase di rilancio, come fa il presidente del Consiglio, del quale apprezza la passione civile e la chiarezza. Anche se questo non toglie che molti cantieri siano aperti e che sia "una partita che dobbiamo giocare tutti", parti sociali comprese. "Non debbono prevalere gli interesse di parte", avverte. E invita a "stigmatizzare con una sanzione sociale" chi si fa ostacolo e "rischia di far perdere questo appuntamento con la storia". Secondo Tronchetti "siamo un paese a due velocità: da un lato c'è una crisi profonda e gravissima in molti settori; dall'altro c'è sufficiente liquidità e risparmio per consentire la ripartenza. Il governo ha imboccato una strada che richiede l'impegno civile di tutti. Il Parlamento ha risposto bene, consapevole che è una occasione unica e storica". Compattezza insolita, per l'Italia. "La chiarezza e la capacità di sintesi di Draghi hanno reso il quadro evidente per tutti. Il premier ha un'esperienza che gli consente di guardare il mondo con una tranquillità e una passione che non lasciano margini per alcun retropensiero. Il messaggio è che 'dobbiamo cogliere un'opportunità storica'" (segue) (Res)