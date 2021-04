Governo: Tronchetti Provera (Pirelli), serve un patto per il cambiamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pnrr - continua - non è realizzabile senza un cambiamento delle procedure, dei regolamenti e di molte norme amministrative, civili e penali. Nei prossimi mesi ci giochiamo i prossimi decenni. Le scadenze temporali sono brevi. Le riforme sono necessarie e il cammino deve essere irreversibile". "Dobbiamo lavorare insieme - rileva infine l'amministratore delegato - per aiutare il governo a realizzare il piano, evidenziando i punti difficili ed evitando atteggiamenti corporativi. È una partita che devono giocare tutti, dai sindacati agli imprenditori a tutte le parti sociali fino agli enti locali per mettersi al servizio del paese. Dobbiamo chiarire chi è di aiuto e chi no. E mettere in evidenza chi ostacola". La sua idea è quella di "una sanzione sociale che stigmatizzi chi non partecipa, chi si pone come ostacolo per il futuro rischiando di far perdere questo appuntamento con la storia. È un compito collettivo, in cui anche i media hanno un ruolo di responsabilità", ha concluso Tronchetti Provera. (Res)