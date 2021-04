Governo: Meloni (FdI), aiutiamo Lega e FI aggredite dalla sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' pronta a sostenere la Fi commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia voluta dalla Lega. "Anche perché l'ho presentata io il 16 aprile", dice a "La Stampa" la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che rifiuta la tesi di voler provocare e disseminare di mine il cammino del "centrodestra di governo", come lo chiama Matteo Salvini. "Io non sono alleata del Pd e dei 5 Stelle per la proprietà transitiva perché Lega e FI sono alleati con loro". La leader di Fratelli d'Italia dice che l'unico centrodestra di governo è quello che va al governo insieme. Anche se capisce l'esigenza di Salvini di "difendersi dall'aggressione della sinistra che vuole stravincere e insiste sul disegno di legge Zan sull'omofobia". Ecco perché Meloni aveva proposto un intergruppo parlamentare del centrodestra: "Ci avrebbe consentito di lavorare con maggiore compattezza". (segue) (Res)