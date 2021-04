Governo: Meloni (FdI), aiutiamo Lega e FI aggredite dalla sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E invece Lega e Fi votano contro il suo ordine del giorno contro il coprifuoco. "Quando l'abbiamo presentata è per dare voce ai tantissimi italiani che pensano che Roberto Speranza sia inadeguato. La mozione di sfiducia è uno strumento di cui dispone l'opposizione per parlamentarizzare un dibattito sull'adeguatezza di un ministro. Le scelte che fa la maggioranza ovviamente dipendono da quello a cui sono vincolati i partiti della maggioranza. Scelte che io non voglio giudicare. Però si dice 'Speranza rimanga al suo posto ma calendarizziamo la commissione d'inchiesta'. Bene, io la richiesta di commissione d'inchiesta l'ho depositata il 16 aprile, a prima firma è mia, figuriamoci se io non sono d'accordo, e sono a disposizione per dare una mano". Per Salvini la commissione d'inchiesta vale più di 10 mozioni di sfiducia. "La cosa curiosa è che si vota per tenere un ministro che si ritiene debba essere processato, perché la commissione questo è, e quindi francamente non capisco. Però non giudico le scelte degli altri", ha concluso Meloni. (Res)