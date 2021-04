Germania: “Business Insider”, Sanità militare e Comando logistica verranno sciolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio centrale di sanità (Zsandstbw) e il Comando per la logistica (Skb) verranno sciolti nel quadro di una più ampia riforma delle Forze armate tedesche (Bundeswehr), pianificata dalla ministra della Difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer. È quanto il portale per l'informazione “Business Insider” afferma di aver appreso da proprie fonti. Elaborata da Kramp-Karrenbauer con il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Eberhard Zorn, la ristrutturazione della Bundeswehr dovrebbe essere discussa al Bundestag in forma riservata nella prossima settimana. I piani per lo scioglimento dello Zsandstbw e dell'Skb, che interessano circa 60 mila unità di personale sia militare sia civile, dovrebbero essere resi pubblici, al più tardi entro il 19 maggio. L'obiettivo è aumentare l'efficienza della Bundeswehr, assegnando i compiti di sanità e logistica a livello di divisioni. L'integrazione dei reparti in scioglimento in esercito, marina e aeronautica dovrebbe poi aumentare la prontezza operativa delle tre armi. La riforma pianificata da Kramp-Karrenbauer e Zorn sarebbe stata oggetto di critiche al ministero della Difesa. Sarebbe stata, quindi, proposta un'alternativa, con l'integrazione nell'Skb dello Zsandstbw e del Comando per lo spazio cibernetico e delle informazioni (Kdocir). Tuttavia, tale possibilità sarebbe stata scartata perché le dimensioni della nuova struttura avrebbero causato problemi di gestione.(Geb)