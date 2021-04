Arabia Saudita: Bin Salman, ci concentriamo sulle politiche per diversificare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, ha affermato che si concentrerà maggiormente sulla definizione delle politiche per garantire il successo dei suoi sforzi per diversificare l'economia. In un'intervista trasmessa dalla televisione saudita, l’erede al trono saudita ha affermato che il regno ha istituito un ufficio del bilancio che avrà il compito di stabilire la spesa dello Stato, al posto del ministero delle Finanze. Inoltre, entro la fine dell'anno verrà lanciato un nuovo ufficio politico.(Res)