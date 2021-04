Brexit: Regno Unito riconoscerà formalmente ambasciatore Ue a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito si starebbe preparando a riconoscere formalmente l'ambasciatore dell'Unione europea a Londra, Joao Vale de Almeida, mettendo fine a una diatriba andata avanti sin dalla fine dello scorso anno. Come riporta il quotidiano "The Times", Vale de Almeida aveva iniziato il proprio lavoro come ambasciatore del blocco europeo a Londra nella primavera del 2020, ma a causa dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea gli era stato negato il formale riconoscimento dello status diplomatico nel Paese. Fonti del ministero degli Esteri hanno fatto sapere che la decisione, proveniente da Downing Street, aveva avuto un "non salutare, gelante effetto" sulle trattative tra i diplomatici britannici e quelli europei. La notizia del cambio di status dell'ambasciatore negli occhi del governo di Londra arriva in seguito all'approvazione ufficiale da parte dell'Unione europea dell'accordo commerciale Brexit, firmato nel mese di dicembre 2020. (Rel)