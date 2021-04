Tlc: britannica Bt apre trattative per cessione diritti di trasmissione sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di telecomunicazioni britannica Bt ha aperto trattative con "un certo numero di potenziali investitori" per considerare la vendita delle proprie operazioni di trasmissione di eventi sportivi, con l'obiettivo di concentrarsi sul business della banda larga e della telefonia, abbandonando così il mercato dei contenuti. Secondo quanto riporta il quotidiano "Financial Times" citando fonti informate sui fatti, Dazn, Amazon, Disney e altre compagnie sarebbero interessate all'acquisto. La decisione di fatto inverte la strategia di Bt di costruire una presenza cospicua nel mercato delle trasmissioni sportive, decisione presa un decennio fa per fare concorrenza a Sky, diretta concorrente nel mercato della banda larga. (Rel)