Medio Oriente: Abbas incontra rappresentante Ue, focus su elezioni

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha incontrato ieri a Ramallah il rappresentante dell’Unione europea (Ue) nei Territori palestinesi, Sven Kuhn von Burgsdorff. Durante l’incontro Abbas ha informato l’ospite riguardo agli ultimi sviluppi della situazione nell’area e agli sforzi compiuti dalla leadership palestinese per svolgere elezioni in tutti i Territori, inclusa la città di Gerusalemme. Il presidente ha sottolineato l’importanza delle pressioni esercitate dall’Ue sul governo israeliano per garantire che le elezioni abbiano luogo anche a Gerusalemme, in base agli accordi rilevanti siglati in passato con lo Stato ebraico. Da parte sua, il rappresentante Ue ha sottolineato il sostegno dell’Europa alle elezioni palestinesi, affermando che l’Unione proseguirà i suoi contatti con la parte israeliana per consentire il voto anche a Gerusalemme est. (Res)