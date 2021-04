Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 29 aprile, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni IV, Pari Opportunità e Capigruppo. Odg: appello al Presidente della Repubblica su proprietà dei brevetti dei vacciniOre 11- riunione in videoconferenza delle Commissioneo Smart City e II. Odg: presentazione del progetto Traffic- GoOre 16 - riunione in videoconferenza della Commissione contrasto Fenomeni Intolleranza e Razzismo. Odg: audizione dell'assessore Marco Giusta in merito al Patto di Collaborazione per Torino Antirazzista.(Rpi)