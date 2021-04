Iraq: governo Kurdistan approva progetto di legge per Corte penale crimini Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno ha approvato ieri un progetto di legge relativo all’istituzione di un tribunale incaricato di giudicare i crimini commessi dallo Stato islamico (Is) in territorio curdo. Lo ha annunciato in un comunicato il primo ministro dell’esecutivo di Erbil, Masrour Barzani. “Il governo della regione del Kurdistan, il governo federale e la comunità internazionale hanno la responsabilità di chiamare i terroristi dell’Is a rendere conto dei loro crimini contro il popolo del Kurdistan, il popolo iracheno e l’umanità in generale, e proseguiremo la cooperazione, la raccolta e lo scambio di informazioni con l’Unitad (il team investigativo dell’Onu incaricato di indagare sui crimini dell’Is, ndr), mentre invito l’Onu e la comunità internazionale a sostenere il sistema giudiziario in Kurdistan”, ha detto il premier. Il capo del governo ha invitato il parlamento curdo a discutere “il più presto possibile” il progetto di legge. (Res)