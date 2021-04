Germania: aumentano i musulmani, fino a 5,6 milioni nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, i musulmani in Germania erano tra 5,3 e 5,6 milioni, pari al 6,4-6,7 per cento dell'intera popolazione. Rispetto agli ultimi dati, raccolti nel 2015, si tratta di un incremento del 47 per cento, ossia di 900 mila persone per circa la metà con cittadinanza tedesca. È quanto si apprende dallo studio “La vita musulmana in Germania”, condotto dall'Ufficio federale per la migrazione e rifugiati (Bamf) su commissione della della Conferenza tedesca dell'Islam (Dik). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la Turchia si conferma il primo Paese d'origine dei musulmani residenti in Germania, con il 45 per cento. Dal Medio Oriente e dall'Africa settentrionale proviene il 27 per cento, quota che scende al 20 per cento per l'Europa sud-orientale. Per il Bamf, a determinare il significativo incremento dei fedeli dell'Islam in Germania è stata la crisi dei rifugiati nel 2015 e 2016. Con riguardo alla religiosità, il panorama è diversificato. L'82 per cento dei musulmani tedeschi ritiene di essere molto o piuttosto religioso, il 39 per cento afferma di pregare, mentre il 30 per cento di donne e ragazze indossa il velo, con una netta maggioranza tra i soggetti di età superiore ai 65 anni. (Geb)