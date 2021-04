Russia-Libano: Bassil in visita a Mosca per colloqui con Lavrov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento patriottico libero (Mpl) e genero del presidente libanese Michel Aoun, Gebran Bassil, si trova a Mosca, in Russia, per discutere della situazione in Libano e nella regione. Bassil incontrerà il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e il rappresentante presidenziale per il Medio Oriente, Mikhail Bogdanov. La visita di Bassil a Mosca si colloca nell'ambito della serie di visite programmate per i responsabili libanesi nella capitale russa. Secondo quanto ha dichiarato al portale libanese "Al Anbaa" il deputato Georges Atallah, del gruppo parlamentare Libano forte di Bassil, al centro della visita vi sono tre dossier: il nuovo governo, la questione economica e i rifugiati siriani. Secondo Atallah “La Russia ha una proposta relativa al porto di Beirut”. (Res)