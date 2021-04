Regeni: oggi la decisione del Gup su rinvio a giudizio dei 4 indagati 007 egiziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si deciderà oggi nel corso dell'udienza davanti al Gup del tribunale di Roma se il quadro accusatorio a carico dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani ritenuti responsabili del sequestro di persona, lesioni e dell'omicidio di Giulio Regeni, sia sufficientemente corposo per istituire il processo. Lo studente italiano è stato rapito il 25 gennaio 2016 e trovato morto il 3 febbraio. Sul suo corpo erano evidenti segni di violenza riconducibili a un lungo periodo di tortura subita prima di essere ucciso. Le nuove testimonianze raccolte dalla procura capitolina dimostrerebbero con certezza che i servizi egiziani fossero al corrente della morte dello studente almeno il giorno prima del suo ritrovamento avendo, quindi, il tempo per inscenare la rapina finita in omicidio con cui hanno tentato di depistare fatti ben diversi. (segue) (Rer)