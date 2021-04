Iraq: Covid, Kurdistan impone serrata totale per la fine del Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione autonoma del Kurdistan iracheno ha deciso di imporre una serrata totale in vista dell’Eid al Fitr, festa che segna la fine del mese sacro islamico di Ramadan (che cade il prossimo 13 maggio), per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. Secondo il portavoce del governo di Erbil, Jotyar Adel, la serrata durerà complessivamente tre giorni. La decisione giunge a seguito di un aumento delle diagnosi di casi di Covid-19 nel Paese, particolarmente in territorio curdo. Ieri sono stati registrati nel Paese 6.858 nuovi contagi e 44 nuovi decessi, per un totale di 1.051.868 casi e 15.392 morti dall’inizio della pandemia. (Res)